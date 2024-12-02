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Тюменцев предупреждают об опасности петард

Общество, 19:48 01 декабря 2024

Фото: ИА "Тюменская линия"

Петарды и фейерверки представляют потенциальную угрозу безопасности. рассказала, какие бывают петарды и в чем их опасность.

При неправильном обращении петарды могут привести к легким травмам и серьезным ожогам, повреждению глаз и и даже ампутации пальцев, подчеркнула врач травматолог – ортопед Анастасия Данилова.

Специалисты напоминают, что все бенгальские свечи, салютные батареи, "фонтаны" и петарды нужно приобретать только в специализированных магазинах, а перед их запуском необходимо прочитать инструкцию. Запускать фейерверки можно только в специально отведенных местах, сообщает Мегатюмень.

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