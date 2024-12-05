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Единая региональная справочная служба теперь доступна тюменцам по номеру 122

Общество, 13:19 05 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единая региональная справочная служба теперь доступна тюменцам по номеру 122. При звонке в службу виртуальный помощник автоматически распознает тему обращения и направляет на нужную линию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта виртуальный консультант не только осуществляет маршрутизацию звонков, но и самостоятельно отвечает на 50 % из них.

Жители Тюменской области могут обратиться по вопросам: получения услуг в центрах "Мои документы"; записи на прием к врачу, отмены записи на прием;

входа и работы в системе "Электронная школа"; общей информации по государственным и муниципальным услугам Тюменской области; контрактной службы; записи на курсы повышения цифровой грамотности "Расширяя горизонты"; помощи лицам, прибывшим из ДНР и ЛНР; деятельности уполномоченного по правам человека; форума и выставки "Инфотех" (регистрация, партнерское участие и др.)

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# Единая региональная справочная служба

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