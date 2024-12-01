12 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов во Дворце культуры "Нефтяник" начнется конференция "Университетская клиника".

В Тюмени в 11 часов в Региональном центре "Семья" (ул. Амурская 150) начнется пресс-конференция "Семья - в центре внимания: презентация семейных МФЦ". 18+

В Тюмени в 16 часов в большом зале администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется традиционная патриотическая акция "Мы – граждане России". 18+

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется торжественное закрытие проекта "Акселератор креативных индустрий-2024". 18+

Интересное в этот день:

627 — Битва при Ниневии — ключевое сражение византийско-персидской войны начала VII века. Завершилась победой византийцев.

1817 — в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.

1911 — столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.

1941 — Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.

1946 — Сиам стал членом ООН.

1955 — рабочий посёлок Братск преобразован в город.

1959 — в Бангкоке начались первые Игры полуострова Юго-Восточной Азии.

1961 — запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

1989 — начался Второй Съезд народных депутатов СССР.

1993 — всенародным голосованием принята новая Конституция Российской Федерации.

2021 — нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом по автогонкам в классе "Формула-1".