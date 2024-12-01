12 декабря - события дня
В Тюмени в 10 часов во Дворце культуры "Нефтяник" начнется конференция "Университетская клиника".
В Тюмени в 11 часов в Региональном центре "Семья" (ул. Амурская 150) начнется пресс-конференция "Семья - в центре внимания: презентация семейных МФЦ". 18+
В Тюмени в 16 часов в большом зале администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется традиционная патриотическая акция "Мы – граждане России". 18+
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется торжественное закрытие проекта "Акселератор креативных индустрий-2024". 18+
Интересное в этот день:
627 — Битва при Ниневии — ключевое сражение византийско-персидской войны начала VII века. Завершилась победой византийцев.
1817 — в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.
1911 — столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.
1941 — Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.
1946 — Сиам стал членом ООН.
1955 — рабочий посёлок Братск преобразован в город.
1959 — в Бангкоке начались первые Игры полуострова Юго-Восточной Азии.
1961 — запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.
1989 — начался Второй Съезд народных депутатов СССР.
1993 — всенародным голосованием принята новая Конституция Российской Федерации.
2021 — нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом по автогонкам в классе "Формула-1".