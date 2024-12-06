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Опыт Тюменской области по оказанию гериатрической помощи представили в Москве

Общество, 18:30 06 декабря 2024

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

О системном подходе в организации гериатрической помощи в Тюменской области узнали участники Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество — 2024" в Москве.

В мероприятии участвует команда тюменских специалистов в области здравоохранения. Доклад на тему здоровьесбережения жителей пожилого возраста представила директор профильного департамента Тюменской области Наталья Логинова, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Тюменской области сформирована система оказания гериатрической помощи, основанная на единых принципах и подходах: организована преемственность помощи на стационарном и амбулаторных этапах, выстроено эффективное межведомственном взаимодействии с социальными службами региона, отмечает руководитель ведомства.

Конференция "Медицина и качество - 2024" - одно из ключевых мероприятий Росздравнадзора. Участники делятся лучшими практиками управления качеством в здравоохранении, перенимают успешный опыт коллег и внедряют полученные знания в улучшение качества оказания медициной помощи в своих регионах.

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# здравоохранение , Наталья Логинова

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