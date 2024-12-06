В Тюменской области продолжают рассказывать о мерах безопасности на зимних водоемах

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Работу по информированию жителей и гостей региона о правилах безопасности на зимних водоемах продолжают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, сообщает ведомство

Инспекторы Центра ГИМС побывали на оз. Андреевское Тюменского района и побеседовали с рыбаками на тему безопасности, вручили им памятки с алгоритмом самоспасания и оказания помощи тонущему, вызова экстренных служб.

По словам специалистов, рыбаки, любители активного отдыха на реках озерах, при пренебрежении правилами безопасности, входят в группу риска. На календаре хоть и зима, но в отдельные дни декабря температура уходит в плюс - до крепкого и безопасного должно пройти время.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Кроме представителей ведомства к профилактическим рейдам привлекаются работники органов местного самоуправления, сотрудники полиции и волонтеры. Традиционно сотрудники этих структур посещают и водоемы областной столицы, где также информируют земляков о важных моментах безопасности.