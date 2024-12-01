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Тюменский врач спас человека на борту самолета 

Общество, 14:26 10 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Врач-уролог Областной клинической больницы № 2 Эрнест Эльдарович помог пассажиру избежать инсульта. Во время рейса Сочи - Тюмень у пассажира начались сильные головные боли, головокружение и тошнота. Он попросил у бортпроводника медицинской помощи.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, по громкой связи было объявлено, что необходима помощь специалиста.

"У молодого человека случился гипертонический криз. Измерили артериальное давление, и я принял меры по его снижению. Спустя время состояние пациента стабилизировалось. Стоит отметить, что гипертонический криз в самолете на высоте нередко приводит к инсульту", - рассказал Эрнест Эльдарович.

Специалист напомнил, что, отправляясь в путешествие, следует помнить о рекомендациях лечащего врача, не пропускать прием препаратов, поддерживать водный баланс и по возможности вставать со своих кресел в самолете, чтобы размяться.

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# авиарейс , врач , медицинская помощь

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