968 единиц оружия изъято в этом году у жителей Тюменской области

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области (архив)

968 единиц оружия изъяли за нарушения сотрудники управления Росгвардии у жителей Тюменской области в 2024 году. Добровольно на утилизацию сдано 353 единицы, аннулировано 598 лицензий.

Об этом сообщил заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области майор полиции Дмитрий Шевченко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

"Самое частое нарушение — жители своевременно не проходят медицинские освидетельствования. Если документа о прохождении медкомиссии нет, разрешение аннулируется. Отсюда есть еще последствие. Например, если у человека было в собственности нарезное оружие, то у него автоматически непрерывный срок владения гладкоствольным ружьем тоже прекращается. Теперь, чтобы все вернуть как было, нужно уплатить штраф и наработать пятилетний стаж", – пояснил он.

Сотрудники вневедомственной охраны провели 9 тыс. 696 проверок, 745 человек было привлечено к административной ответственности. Также в этом году зарегистрировано 188 единиц утраты оружия, за аналогичный период прошлого года - 538. По словам заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной работы, тюменцы стали добросовестнее относиться к своему делу. Кроме этого, свои плоды дали профилактические акции, которые проводит Росгвардия.

Дмитрий Шевченко добавил, что в основном заявления по вопросам предоставления услуг поступают в электронном виде. Из 28 тыс. 125 заявок от жителей и должностных лиц на Госуслуги пришло 27 тыс. 946.

В Тюменской области на учете стоит 46 тыс. 863 владельца оружия, в их пользовании находится более 92 тыс. единиц.

Виктория Макарова