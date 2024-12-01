Зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на ж/д вокзале Ишима

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Современный зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на железнодорожном вокзале Ишима 16 декабря. Такие же пространства в 2025 г. появятся в Тюмени и Ялуторовске, сообщает Свердловская железная дорога.

Первый в Тюменской области специализированный зал центра содействия мобильности (ЦСМ) ОАО "РЖД" укомплектован удобной мебелью, в том числе для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Предусмотрено место для зарядки электрического кресла-коляски. Для удобства слабослышащих пассажиров в зале установлено индукционное оборудование.

Для получения ситуационной помощи в зале ожидания предусмотрена кнопка вызова персонала, оперативно узнать информацию или проконсультироваться со специалистом, в том числе на русском жестовом языке, пассажиры смогут в справочном видеотерминале. Для ориентирования слабовидящих граждан на территории вокзального комплекса разместили тактильно-контрастные указатели и пиктограммы.

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Проект реализован РЖД в сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов. Представители Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых, которые присутствовали на открытии, смогли удостовериться, что оснащение зала учитывает потребности разных категорий путешественников с особенностями здоровья.

СвЖД планомерно улучшает инфраструктуру и техническое оснащение вокзальных комплексов в целях повышения доступности и создания комфортных условий для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В октябре 2024 года специализированный зал открыли на вокзале Екатеринбурга. В 2025 году такие же будут доступны пассажирам с ОВЗ на вокзалах Тюмени, Ялуторовска, Ревды, Дружинино, Верх-Нейвинска.