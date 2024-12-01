18 декабря - события дня

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на льду спортивного комплекса "Прибой" (ул. пр. Борцов Октября, 2а) продолжится первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках. 6+

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется специализированный форум-выставку #возМОЖНОсти. 6+

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание гордумы. 18+.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Год в цифрах. Результаты деятельности Тюменского агентства развития креативных индустрий в 2024". 18+

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а,стр. 1) начнется награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес". 12+

В Тюмени состоится заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области. 18+

В Тюмени в 17 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется беседа-презентация "Знакомство с новинками семян и плодово-ягодных культур на сезон 2025 года" в рамках клуба "Школа садовода". 12+

В Тюмени в 17 часов в ДШИ им. В.В. Знаменского (ул. Республики, 42) начнется концерт "Новогодний звездопад". 0+

В Тюмени по адресу ул. Советская, 61 состоится конференция регионального Движения Первых. 6+

Интересное в этот день:

1708 — Указом Петра I территория России была разделена на 8 губерний.

1833 — впервые исполнен Гимн Российской империи "Боже, Царя храни!".

1865 — вступила в силу Тринадцатая поправка к конституции США, отменяющая рабство.

1892 — премьера балета Чайковского "Щелкунчик".

1925 — в Москве открылся XIV съезд ВКП(б).

1953 — начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.

1958 — запущен первый в мире спутник связи.

1970 — советской АПЛ К-162 установлен мировой рекорд скорости для подводных лодок — 44,7 узла (82,78 км/ч).

1973 — с Байконура стартовал космический корабль "Союз-13".

1981 — первый полет стратегического бомбардировщика Ту-160.

1987 — выпущена первая версия языка Perl.

2020 — в России на АО "Адмиралтейские верфи" спущена на воду ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс".