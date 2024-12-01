Андрей Пантелеев: сотрудничество в индустриальных парках взаимовыгодно

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сотрудничество в индустриальных парках взаимовыгодно, сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По его словам, в Тюменской области растет спрос на такой эффективный механизм поддержки проектов, как предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. Для сравнения: 14 договоров аренды в 2024 году, 12 – в 2023 году против шесть договоров аренды в 2022 году.

“Сотрудничество в индустриальных парках взаимовыгодно. Предприниматель с помощью государственной поддержки снижает издержки бизнеса, а также благодаря Агентству инфраструктурного развития получает услуги под ключ. В Тюменской же области появляются новые объекты и производства, рабочие места и налоги”, – написал заместитель главы региона в своем Telegram-канале.

Следующие в очереди на открытие индустриальные парки "Рощино", ДСК 500 и Московский.

Андрей Пантелеев оставил пост о прошедшем 18 декабря инвестиционном совете при губернаторе Тюменской области Александре Мооре. Были подведены итоги инвестиционной деятельности на территории региона в 2024 году. За год сделано немало, что и подтвердили выступления участников совета.

"Новый инвестиционный муниципальный стандарт, практика проектного офиса, рекомендованная к тиражированию по всей стране, строительно-индустриальный кластер, объединивший 60 предприятий отрасли и вошедший в программу федеральной поддержки, инвестиционные туры в города и районы области, которые стимулируют предпринимателей к открытию бизнеса на территориях, деятельность промышленных ассоциаций, создание новых и развитие уже существующих индустриальных парков – это главные темы сегодняшнего разговора”, – прокомментировал он.