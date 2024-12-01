За неделю с улиц Тюмени вывезли более 30 тысяч кубометров снега

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 тыс. 372 кубометра снега вывезли за последние семь дней с улиц Тюмени. За это время в областном центре выпало 4,4 мм осадков. Дорожники работают круглосуточно, сообщили в городской администрации.

19 декабря в дневную смену вышли 603 рабочих и 541 единица спецтехники. Специалисты осуществляют прометание проезжей части, очищают дороги с интенсивным трафиком, мосты и путепроводы. Особое внимание уделяют уборке снега и обработке территорий на автобусных остановках, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к социальным учреждениям. Также организована работа по вывозу снега.

Как отметил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов, в этом сезоне на проезжей части минимизировано применение противогололедных материалов и увеличена кратность прометания.

"С декабря в центральной части Тюмени используется новый противогололедный материал "Бионорд". По сравнению с галитом он имеет ряд преимуществ. После попадания на проезжую часть он быстрее вступает в реакцию и не топит снег до жидкого состояния, а делает его рыхлым, что позволяет быстрее смести с дороги снежные массы. Кроме того, "Бионорд" можно использовать при температуре до –25°С. Как он покажет себя при низких температурах, мы сможем увидеть только с наступлением сибирских морозов", - пояснил Владимир Поминов.

На тротуарах в качестве противогололедных средств применяют гранитную крошку.

Тюменских автомобилистов просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе дорожных служб, не препятствовать движению колонн техники.