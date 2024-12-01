В три раза увеличился товарооборот между Тюменской областью и Республикой Беларусь

| Фото: скриншот видео правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео правительства Тюменской области

В три раза увеличился товарооборот между Тюменской областью и Республикой Беларусь с января по октябрь. Организованы пять двухсторонних визитов представителей органов власти, образования, культуры и бизнеса региона и дружественного государства, сообщает инфоцентр областного правительства.

Главные события года обсудили на собрании в региональной общественной организации "Союз-интеграция братских народов" 25 декабря.

Вузы Тюменской области продолжают укреплять сотрудничество с университетами и институтами Беларуси и осуществляют программу по обмену студентами.

В рамках автопробега "Брест-Сургут-Брест" в Тюмени в районе Плеханова, состоялся торжественный митинг и высадка именных деревьев в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

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В письме Александр Моор поздравил Владимира Шуглю с 25-летием со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси, а также отметил его вклад в укрепление сотрудничества.