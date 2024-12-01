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Пресс-конференция "Как не допустить роста заболеваемости в новогодние каникулы"

Общество, 10:24 27 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Как не допустить роста заболеваемости в новогодние каникулы. Профилактика отравлений и инфекций" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

Спикеры: главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по медицинской профилактике и главный врач ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 5" Виктория Беленькая; главный специалист отдела развития медицинской помощи и службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич; главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" Виталий Андреев.

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