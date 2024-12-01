40 тыс. тюменских школьников вступили в "Движение первых" за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 тыс. школьников Тюменской области вступили в "Движение Первых" в 2024 году. Прирост участников за год составил 300 %, сообщает информационный центр правительства региона.

Теперь в движение входит 60 тыс. человек. Местные отделения появились во всех муниципалитетах региона. Открыто 16 новых первичных отделений, теперь в области их – 266.

За год реализовано более 60 проектов творческой, спортивной и других направленностей. Более двух тысяч школьников приняли участие во Всероссийском проекте "Хранители истории". В рамках проекта "Мы – граждане России" более 2 тыс. 400 ребят получили паспорт из рук государственных и общественных деятелей, свыше 2,5 тыс. учеников посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Около одной тыс. ребят стали участниками шести профильных лагерных смен.

Также создано сообщество "Классных вожатых", где старшеклассники берут ответственность заботиться о младших классах. Сейчас в сообществе – более 400 человек.

Принято и два окружных проекта. Это "Зарница 2.0" и студенческий слет-семинар УФО.