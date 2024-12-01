В Тюменской области открыли центр компетенций для фермеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров образован в структуре Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области. Его специалисты будут оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе по обучению предпринимательской деятельности, сельскохозяйственной кооперации, основам развития туризма.

Центр презентовали на семинаре-совещании в режиме ВКС с участием заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова, руководителя центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяны Багишевой, представителей муниципальных образований, глав крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий в сфере АПК.

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

На встрече представили услуги центра компетенции, меры государственной поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области, сообщает инвестагентство.