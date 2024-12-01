  • 27 декабря 202427.12.2024пятница
  • USD99,2295
    EUR103,2997
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области открыли центр компетенций для фермеров

Экономика, 18:07 27 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров образован в структуре Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области. Его специалисты будут оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе по обучению предпринимательской деятельности, сельскохозяйственной кооперации, основам развития туризма.

Центр презентовали на семинаре-совещании в режиме ВКС с участием заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова, руководителя центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяны Багишевой, представителей муниципальных образований, глав крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий в сфере АПК.

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

На встрече представили услуги центра компетенции, меры государственной поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области, сообщает инвестагентство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиционное агентство Тюменской области , Мой бизнес

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:57 27.12.2024Тюменцы поделились опытом развития ресурса для бизнеса
18:07 27.12.2024В Тюменской области открыли центр компетенций для фермеров
17:22 27.12.2024Более 400 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Югры за год
15:10 27.12.2024В Тюменской области направят более 11 млн рублей на строительство 697 км линий электропередач