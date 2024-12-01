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Метель и сильный ветер обещают синоптики в Тюменской области 1 января

Общество, 17:33 31 декабря 2024

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Сильный снег, ветер с порывами до 15-20 м/с, метель прогнозируют синоптики в Тюменской области 1 января и в ночные часы 2 января.

На дорогах возможны снежные заносы. Главное управление МЧС по Тюменской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

В случае возникновения экстренных ситуаций - звонить по единому телефону 112.

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