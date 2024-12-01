Метель и сильный ветер обещают синоптики в Тюменской области 1 января
Общество, 17:33 31 декабря 2024
| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"
Сильный снег, ветер с порывами до 15-20 м/с, метель прогнозируют синоптики в Тюменской области 1 января и в ночные часы 2 января.
На дорогах возможны снежные заносы. Главное управление МЧС по Тюменской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим.
В случае возникновения экстренных ситуаций - звонить по единому телефону 112.