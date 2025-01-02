Врач скорой назвал самую частую причину обморожения

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Злоупотребление алкоголем - самая частая причина, по которой тюменцы получают обморожения разной степени. При тяжелом переохлаждении жизнь пострадавшего - в руках случайных свидетелей и прохожих. Что делать, если на улице увидели человека, которому нужна помощь, тюменцам рассказали врач бригады скорой медицинской помощи Тюмени.

Первое, что нужно сделать, - как можно быстрее переместить пострадавшего в тепло и дать горячее питье, если он находится в сознании. Если обморожение уже наступило, не нужно пытаться согреть поврежденный участок, особенно через растирание снегом. Вместо этого необходимо наложить изолирующую повязку, чтобы согревание было изнутри – медленным, постепенным.

Врачи скорой привели несколько примеров, когда взрослые тюменцы серьезно пострадали от холода. 45-летний мужчина не сумел починить заглохшую на морозе машину и отправился домой пешком. Он уже чувствовал покалывание и боль в области пальцев на руках, но не придал этому значения - решил, что все пройдет само. Утром вид его рук шокировал родных - пальцы опухли, стали сиреневого цвета и покрылись волдырями.

"Отморожение у него случилось не в первый раз, мужчина надеялся, что все пройдет само собой, заживет", – рассказала фельдшер Елена Юрлова. Медики наложили асептическую повязку и с трудом уговорили пациента поехать в стационар – он на самом деле рисковал остаться без пальцев.

Еще один случай произошел с 40-летним мужчиной, которого ранним утром нашел спящим под машиной случайный прохожий. Сознание у него было нарушено, скорая диагностировала переохлаждение и обморожение.

"В автомобиле скорой есть все необходимое для спасения пострадавших от холода: мы укладываем пациента в термоодеяло, вливаем внутривенно теплые растворы, мониторим витальные функции, если произошло угнетение сознания вплоть до комы – обеспечиваем проходимость дыхательных путей и респираторную поддержку", – рассказал врач бригады скорой медицинской помощи Валерий Кульков.

Специалисты призывают тюменцев бережно относиться к своему здоровью, одеваться по сезону и не злоупотреблять спиртными напитками.