Фестиваль-конкурс "Многонациональная Россия: герои сказок" проведут в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фестиваль-конкурс "Многонациональная Россия: герои сказок" проведет Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова. Проект будет реализован при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Значительную часть средств организаторы привлекут самостоятельно.

В год 210-летия Петра Ершова участникам фестиваля предложат создать костюмы по мотивам любимых национальных сказок. Отдельная номинация будет посвящена "Коньку-горбунку".

Кроме того, в рамках проекта состоятся экскурсии по музею для младших школьников. Проект "Сказка в ладошках" даст возможность семьям с детьми приблизиться к истокам культуры.

"Мы хотим подчеркнуть значимость национальных героев, дать повод гордиться своей малой родиной, явившей миру автора такой гениальной сказки", – отмечают авторы инициативы.

Итоги фестиваля подведут в день рождения писателя – 6 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.