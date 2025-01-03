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Фестиваль-конкурс "Многонациональная Россия: герои сказок" проведут в Тюменской области

Общество, 14:45 03 января 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фестиваль-конкурс "Многонациональная Россия: герои сказок" проведет Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова. Проект будет реализован при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Значительную часть средств организаторы привлекут самостоятельно.

В год 210-летия Петра Ершова участникам фестиваля предложат создать костюмы по мотивам любимых национальных сказок. Отдельная номинация будет посвящена "Коньку-горбунку".

Кроме того, в рамках проекта состоятся экскурсии по музею для младших школьников. Проект "Сказка в ладошках" даст возможность семьям с детьми приблизиться к истокам культуры.

"Мы хотим подчеркнуть значимость национальных героев, дать повод гордиться своей малой родиной, явившей миру автора такой гениальной сказки", – отмечают авторы инициативы.

Итоги фестиваля подведут в день рождения писателя – 6 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# музей , Петр Ершов , Президентский фонд культурных инициатив

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