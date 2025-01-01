17 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36) начнется мастер-класс по нарезке лент и плетению маскировочных сетей. 12+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Главные танцевальные события этой зимы: "Кубок губернатора Тюменской области по танцевальному спорту-2025" и "Зимний фест для школьников по хип-хопу "Танцуй!". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия". 16+

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. А. Матросова, 27/1) начнется креатив-лаб "Творим, выдумываем, изобретаем" ко Дню детских изобретений. 6+

В Тюмени в 12 часов в центре "Этнос" (проезд Шаимский, 14/1) начнется театрализованная программа "Святки-колядки". 6+

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 6 им. З.К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) начнется урок мужества "Блокада. Дети. Ленинград". 6+

В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется лекция "Церковные летописи тюменских храмов: неизвестные страницы истории города". 12+

В Тюмени в 18 часов 30 минут в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется показ фильма по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". 18+

Интересное в этот день:

1462 — португальским мореплавателем Диогу Афонсу открыт остров Санту-Антан в Атлантическом океане.

1773 — британский корабль Resolution под командованием Джеймса Кука стал первым судном, пересекшим Южный полярный круг.

1912 — британский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса спустя месяц после того, как там побывала экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена.

1920 — в Советской России официально отменена смертная казнь.

1941 — Бой у Ко-Чанга.

1945 — освобождение Варшавы частями 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов.

1995 — более 6400 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.