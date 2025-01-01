За год компания "Транснефть – Сибирь" сэкономила энергоресурсов на 57 млн рублей

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

В "Транснефть - Сибири" подвели итоги выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2024 год. В денежном выражении экономия составила 56,9 млн рублей.

Таких показателей удалось достичь за счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования обеспечили с помощью оптимизации набора устанавливаемых роторов. Кроме того, были проведены замена, средний и капитальный ремонт насосных агрегатов и электродвигателей.

На производственных объектах применяли режим дежурного отопления. Он предусматривал снижение температуры в помещениях в нерабочее время. Это помогло снизить потребление тепловой энергии до 25%. В итоге удалось достичь экономии потребления тепловой энергии в 160,6 Гкал.

По результатам 2024 года экономия электроэнергии в АО "Транснефть – Сибирь" составила 44,5 млн рублей.

Также была проделана работа по оптимизации и повышению эффективности управления логистикой движения. Вся автомобильная техника в подразделениях предприятия оснащена системой ГЛОНАСС. Она позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждого транспорта. При использовании всех видов автотракторной техники в компании сэкономили 96,9 тонн условного топлива на сумму около 5,6 млн рублей.

В числе перспективных задач – проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, а также модернизация основного оборудования.