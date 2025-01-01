В Тюмени за сутки выпало 1,2 мм осадков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,2 мм осадков выпало за сутки в Тюмени. Днем 21 января также прогнозируются снег и метель, сообщили в городской администрации.

Сегодня, 21 января, на улицы областного центра вышли 600 единиц специализированной техники, в том числе 89 КДМ, 144 МТЗ, 191 самосвал, 119 погрузчиков, 19 автогрейдеров.

Дорожные службы ведут мониторинг состояния улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Подрядчики осуществляют сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров на улицах Луначарского, Ямской, Пермякова, Запольной, Советской, Камышинской, Червишевском тракте и других.

Горожане могут отследить работу снегоуборочной техники в режиме реального времени на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Мониторинг уборки города".