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10 специалистов присоединились к команде медиков ялуторовской больницы

Общество, 19:55 21 января 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

10 специалистов присоединились к команде медиков Областной больницы №23 в Ялуторовске. Среди них начальник стационарной службы, руководитель административного управления, два врача-терапевта участковых, четыре медицинские сестры, а также юрисконсульт и специалист по закупкам, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Нашим учреждением разработана система привлечения кадров, она включает в себя: анализ потребности в кадрах, разработку критериев подбора новых сотрудников, сбор резюме, тестирование и анкетирование с соискателями, а также адаптацию новичков. Для эффективной работы в этой системе используются и традиционные, и современные платформы такие, как hh.ru, Зарплата.ru, работа в России", - сказала HR-специалист Областной больницы №23 Екатерина Маляшова.

Отметим, привлечение новых кадров - залог успешного функционирования системы здравоохранения. Это направление осуществляется в рамках региональной программы "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

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