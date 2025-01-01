Школу и поликлинику построит застройщик комплекса "Кипрея" в Тюменском районе

| Фото: vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Детсад, школу, поликлинику, клуб и физкультурно-спортивный зал построит застройщик на территории комплекса "Кипрея" в соответствии с генеральным планом Кулаковского сельского поселения. Земельные участки под них определены.

Об этом глава Тюменского района Ольга Зимина написала в своих аккаунтах в соцсетях по итогам визита на объект застройки.

"Побывала в "Кипрее" – такое красивое название дал застройщик масштабному проекту в селе Кулаково. Рядом с микрорайоном "Зеленые холмы" начали расти многоквартирные дома, это первая очередь из 13 пятиэтажных зданий, которые застройщик ООО "Новая земля" планирует ввести в эксплуатацию в этом и следующем году", - рассказала она.

Исполнительный директор компании Александр Потапских сообщил, что планируется строительство индивидуальных жилых домов, благоустройство территории жилого комплекса, строительство дорог, спортивных и детских площадок, озеленение.

"Ирбитский тракт наравне с Московским – одно из самых активных в застройке направлений. Проговорили с Александром Васильевичем, что заселение большого количества жителей создаст дополнительную нагрузку на существующие объекты социальной сферы Кулаково. В районном рейтинге строительства школ и детских садов эта территория в приоритете, но сроки возведения новых объектов будут зависеть от экономической ситуации в регионе, необоснованных обещаний покупателям недвижимости давать не стоит", - подчеркнула Ольга Зимина.

Напомним, перспективы реализации проекта "Кипрея" презентовали на отраслевой конференции "Регион будущего. Туризм" в апреле 2024 г.