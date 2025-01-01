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Музыкальные шедевры записывает Тюменский филармонический оркестр для лейбла Naxos

Общество, 19:31 23 января 2025

из Telegram-канала правительства Тюменской области | Фото: из Telegram-канала правительства Тюменской области

Музыкальные шедевры записывает Тюменский филармонический оркестр для всемирно известного лейбла Naxos с 21 по 26 января. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Инициатива о новой записи исходила от представителей Naxos, высоко оценивших нашу предыдущую работу. Нам предложили продолжить сотрудничество, что, безусловно, говорит о признании профессионализма оркестра, работы дирижера и солиста", рассказал дирижер Юрий Медяник.

Коллектив под его управлением совместно с виолончелистом Николаем Шугаевым работают над записью Симфонии №2 Александра Бородина в авторской редакции. А также произведений Антонина Дворжака - концерт для виолончели с оркестром си минор, Рондо соль минор, и пьесы Silent woods (Тихие леса) цикла "Из Богемского леса".

Отметим, Симфония №2 Бородина звучала в исполнении Тюменского филармонического оркестра на открытии VIII симфонического сезона в 2022 г., однако не существует ни одной профессиональной записи этого произведения. Запись, которую сделает ТФО и Юрий Медяник совместно с Naxos, будет первой в мире.

В январе 2024 г. оркестр совместно с Николаем Шугаевым записал произведения Моисея Вайнберга для виолончели с оркестром. Этот релиз запланирован на май 2025 г. и будет доступен на дисках и стриминговых платформах.

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# Тюменский филармонический оркестр

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