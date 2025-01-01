28 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) стартует Первенство России по легкой атлетике. 6+

В Тюмени в 10 часов в Центральной детской библиотеке им. В.П. Крапивина (ул. Харьковская, 48/2) начнется выставка-досье "МГУ: Символ науки и образования". 12+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Оборот оружия под контролем подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области. Обеспечение федерального государственного контроля (надзора) за безопасностью объектов ТЭК отделом государственного контроля ведомства". Прямая трансляция пройдет на сайте ИА "Тюменская линия". 18+

В Тюмени 11 часов в библиотеке им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14/1) начнется библиофорсаж "Тайна грамотного пешехода". 0+

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется торжественная церемония, посвященная старту реализации региональной модели наставничества. 12+

В Тюмени в 12 часов в Штабе общественной поддержки Тюменской области (ул. Водопроводная, 36) начнется тематическая встреча, приуроченная к 80-летию Великой Победы и полному снятию блокады Ленинграда. 12+

В Тюмени в 13 часов в детской библиотеке № 5 (ул. Карла Маркса, 108) пройдет авиачас "Крылья и лопасти Тюмени" — история тюменской авиации. 12+

В Тюмени в 13 часов на базе школы №48/2 (ул. Судоремонтная, 25) начнется игра в "два мяча" в рамках спартакиады учащихся

общеобразовательных организаций города. 6+

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 6 им. З.К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) начнется киновечер "Музыка кино". 12+

Интересное в этот день:

98 — римским императором становится Марк Ульпий Траян, второй из так называемых "хороших императоров".

1596 — на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.

1724 — Указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.

1725 — в России наступила "эпоха дворцовых переворотов".

1762 — российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха.

1813 — опубликован роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

1820 — русской кругосветной экспедицией шлюпов "Восток" и "Мирный" была открыта Антарктида.

1906 — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.

1956 — лыжница Любовь Козырева победила на дистанции 10 км на зимних Олимпийских играх в Кортине-д’Ампеццо и принесла СССР первую в истории золотую медаль зимних Олимпиад.

1985 — принятие Делийской декларации против ядерной войны.

1999 — в Москве прошел финал первого международного конкурса красоты "Мисс Содружество".