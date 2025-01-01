В Сладковском районе у каждого памятника установлены QR-коды

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Сладковском районе у каждого памятника есть QR-коды, ведущие на сайт "Книга памяти Тюменской области". Таблички с графическим идентификатором содержат название памятника, сведения о времени его открытия, историческую справку.

В электронную книгу внесена информация о 44 населённых пунктах Сладковского района, тридцати мемориальных объектах, семи мемориальных досках, 4 тыс. 716 участниках Великой Отечественной войны, 410 тружениках тыла. Она доступна всем на сайте память.72to.ru.

По поручению губернатора Александра Моора работа ведётся по всему региону. Она приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества, Году героев в Тюменской области.