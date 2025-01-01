  • 25 января 202525.01.2025суббота
  • USD98,2636
    EUR103,1870
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

В Сладковском районе у каждого памятника установлены QR-коды

Общество, 16:34 25 января 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Сладковском районе у каждого памятника есть QR-коды, ведущие на сайт "Книга памяти Тюменской области". Таблички с графическим идентификатором содержат название памятника, сведения о времени его открытия, историческую справку.

В электронную книгу внесена информация о 44 населённых пунктах Сладковского района, тридцати мемориальных объектах, семи мемориальных досках, 4 тыс. 716 участниках Великой Отечественной войны, 410 тружениках тыла. Она доступна всем на сайте память.72to.ru.

По поручению губернатора Александра Моора работа ведётся по всему региону. Она приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества, Году героев в Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Великая Отечественная война , памятники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 25.01.2025На электронных экранах Тюмени появились тематические баннеры
18:12 25.01.2025Тобольский проект концертного зала прошел госэкспертизу
16:34 25.01.2025В Сладковском районе у каждого памятника установлены QR-коды
16:01 25.01.2025Жители Тюменской области могут оформить гостевой доступ в приложении Госуслуги.Дом