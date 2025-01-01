Проект наставничества для трудных подростков стартовал в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Старт реализации региональной модели наставничества детей, состоящих на различных видах профилактического учета, дали на площадке мультицентра "Контора пароходства" 28 января. Участниками стали педагоги учреждений дополнительного образования и спорта.

Мероприятие прошло с подключением в формате онлайн представителей всех 26 муниципалитетов, сообщает информационный центр правительства региона.

"Герои рядом с нами! Это люди, которые не только достойно выполняют свой профессиональный долг или призвание, но и наставляют, ведут за собой молодых граждан нашего региона. В Тюменской области принята уточняющая норма, согласно которой "добровольческий" характер наставнической деятельности теперь становится главным инструментом, в том числе профилактической и воспитательной работы", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Он также наградил педагогов-наставников сферы дополнительного образования и спорта знаком отличия "Почетный наставник Тюменской области" и поощрил благодарственными письмами.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

О ближайших планах и перспективах развития системы наставничества участникам мероприятия рассказала начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования области Оксана Савинова.

Модель начала свою работу в рамках федерального проекта "Мы вместе" нового национального проекта "Молодежь и дети".