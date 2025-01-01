Проект наставничества для трудных подростков стартовал в Тюменской области
Старт реализации региональной модели наставничества детей, состоящих на различных видах профилактического учета, дали на площадке мультицентра "Контора пароходства" 28 января. Участниками стали педагоги учреждений дополнительного образования и спорта.
Мероприятие прошло с подключением в формате онлайн представителей всех 26 муниципалитетов, сообщает информационный центр правительства региона.
"Герои рядом с нами! Это люди, которые не только достойно выполняют свой профессиональный долг или призвание, но и наставляют, ведут за собой молодых граждан нашего региона. В Тюменской области принята уточняющая норма, согласно которой "добровольческий" характер наставнической деятельности теперь становится главным инструментом, в том числе профилактической и воспитательной работы", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.
Он также наградил педагогов-наставников сферы дополнительного образования и спорта знаком отличия "Почетный наставник Тюменской области" и поощрил благодарственными письмами.
О ближайших планах и перспективах развития системы наставничества участникам мероприятия рассказала начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования области Оксана Савинова.
Модель начала свою работу в рамках федерального проекта "Мы вместе" нового национального проекта "Молодежь и дети".