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Более 50 волонтеров Ишима шьют экипировку для бойцов спецоперации

Общество, 17:32 30 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 50 человек трудятся в пошивочном цехе ишимского волонтерского движения "Своих не бросаем" на новом оборудовании. Здесь производят экипировку для бойцов по заявкам от командиров подразделений, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Обмундирование постоянно совершенствуют. Участники СВО сами подсказывают волонтерам, как сделать его функциональнее.

С работой цеха ознакомился секретарь тюменского реготделения "Единой России" Андрей Артюхов. Он вместе с главой города, секретарем местного городского отделения партии Федором Шишкиным и председателем гордумы Алексеем Ипатенко пообщался с добровольцами.

"С самого начала спецоперации ишимцы организовали производство экипировки для своих земляков. Все это время они получают видео от воинов со словами благодарности. Такая помощь очень ценится на спецоперации", — подчеркнул Андрей Артюхов.

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# Андрей Артюхов , волонтеры , Ишим

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