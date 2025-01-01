30 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут на уличной площадке ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется театрализованная программа "Зимние забавы Деда Мороза и Снегурочки". 0+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова "Новый национальный проект "Экономика данных": планы на 2025 год". Прямая трансляция будет организована на сайте Информационного агентства "Тюменская линия". 12+

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. 18+

В Тюмени в 12 часов в ТИУ (ул. Володарского, 38, музейный холл, 1 этаж) начнется открытие нового зала Музея истории науки и техники Зауралья, посвященный истории ТИУ. 16+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию. 18+

В Тюмени в 14 часов в "Торфянике" (ул. Малышева, 26) начнется кинолекторий "Какая она, Тюмень?" в рамках культурно-просветительского проекта "На просторах родных улиц". 6+

В Тюмени в 17 часов в музее "Мебель старой Тюмени" (ул. Б. Заречная, 41) начнется встреча с Сергеем Кивериным "80 лет Тюменской мебельной фабрике "Заречье". 12+

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется нетворкинг для подростков "Профессии настоящего и будущего в IТ - сфере". 12+

Интересное в этот день:

1722 — в Москве учреждена должность обер-полицмейстера — высшая полицейская должность города.

1790 — в Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка.

1868 — в России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе.

1894 — Чарльз Кинг патентует изобретённый им отбойный молоток.

1924 — основана киностудия Мосфильм.

1930 — осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы, изобретенного советским метеорологом Павлом Молчановым.

1935 — сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений.

1943 — в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, условная точка перелома в Великой Отечественной войне.

1945 — советская подлодка С-13 под командованием Александра Маринеско потопила в районе Данцигской бухты германский пассажирский суперлайнер "Вильгельм Густлофф".

1948 — над Атлантическим океаном пропал самолет Avro Tudor IV "Star Tiger" компании BSAA с 31 человеком на борту.

1979 — исчезновение Boeing 707 над Тихим океаном. Пропали 6 человек и груз из полутора сотен картин.

2009 — с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Циклон-3" запущен российский космический аппарат "Коронас-Фотон".