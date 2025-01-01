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В Тюменской области в 3,5 раза вырос спрос на онлайн-мероприятия

Общество, 18:50 30 января 2025

предоставлено МТС | Фото: предоставлено МТС

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос тюменских компаний на российскую платформу для бизнес-коммуникаций МТС Линк. В 2024 году спрос на онлайн-мероприятия увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом.

По данным аналитиков, в 2024 году чаще всего сервисы для онлайн-коммуникаций использовали образовательные учреждения Тюменской области – вузы, училища, частные и государственные школы. Также активными пользователями стали медицинские организации, консалтинговые, аудиторские, страховые компании, сфера IT и промышленность.

Тюменские организации использовали платформу для бизнес-коммуникаций преимущественно для дистанционных встреч, вебинаров, онлайн-курсов. Чаще всего жители региона назначали рабочие созвоны в 16.00.

Пользователи активно прибегали к искусственному интеллекту. Самой популярной стала функция включения замены или размытия фон, ее выбирает почти половина пользователей. На втором месте — автоматическая расшифровка (22%), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

"В Тюменской области мы фиксируем высокий рост спроса на онлайн-мероприятия в разных сферах. Это очередной раз подтверждает удобство дистанционного формата, когда разработчики платформ совершенствуют функции и делают созвоны еще более комфортными. Так, например, МТС Линк в 2024 году запустил корпоративный мессенджер Чаты, онлайн-доски, внедрил удобные виджеты и шаблоны для самых разных сценариев совместной работы. Обновилась система безопасности хранения и обработки данных сотрудников и клиентов. Все эти инструменты и решения делают бизнес-коммуникации привлекательными и востребованными", – прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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