Более 24,3 млн рублей поддержки по нацпроекту получили сельские ДК в Тюменской области

Применение в Детской библиотеке Ишимского района интерактивного пола. Мультимедийную систему используют для развивающих занятий. | Фото: департамент культуры Тюменской области Применение в Детской библиотеке Ишимского района интерактивного пола. Мультимедийную систему используют для развивающих занятий. | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 24,3 млн рублей поддержки по нацпроекту "Культура" получили 70 сельских Домов культуры в Тюменской области за пять лет. Коллективы обновили зрительные залы, музыкальное оборудование, сценические костюмы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

За 2024 г. сумма поощрений 14 муниципальных учреждений культуры в сельских поселениях составила 516 тыс. рублей. Средства выделяет департамент культуры Тюменской области по конкурсному отбору.

Большинство учреждений вложили средства в материальное и техническое оснащение: приобрели компьютерную технику и акустические системы, сценические костюмы и обувь, информационные стенды и книжные стеллажи, мебель, кулисы для сцены, оборудование и инвентарь для досуга.

С 2025 года нацпроект "Культура" продолжится в нацпроекте "Семья".

Применение в Детской библиотеке Ишимского района "Интерактивного пола". Мультимедийную систему используют для развивающих занятий