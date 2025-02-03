О вокзале Тюмени расскажет аудиогид на едином портале tours.dzvr.ru

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На едином портале tours.dzvr.ru появились 52 новые экскурсии. Каждый маршрут тщательно проработан. Экскурсия включает в себя разнообразные факты и интерактивные элементы. Аудиогиды записаны голосами актёров, сообщает телеграмм-канал РЖД.

Посетители вокзала в Тюмени узнают, что он был построен в 1855 году. Это было двухэтажное здание, построенное из красного кирпича, но беленое снаружи и, как оказалось, очень крепкое. В 1917 году именно сюда прибыл отрекшийся от престола Николай II. К сожалению, первое здание вокзала не сохранилось до наших дней, но его брат-близнец в Камышлове является памятником архитектуры и местной достопримечательностью. Сегодня вокзал Тюмень – это вокзальный комплекс с современными сервисами и услугами для пассажиров.

Посетители вокзала Кисловодск вдохновятся ажурными элементами интерьера здания и попробуют минеральную воду в питьевом бювете, а путешественники в Чите смогут оценить уникальные произведения советского монументального искусства, узнать подробности строительства Транссибирской магистрали и увидеть места, связанные с декабристами и Чингисханом.

Экскурсии доступны на Белорусском, Казанском, Финляндском, Московском, на вокзалах Калининград-Южный, Дербент, Смоленск, Красноярск, Хасан и многих других.