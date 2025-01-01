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Первые сваи будущего концертного зала в Тобольске забьют весной 2025 года

Общество, 20:26 31 января 2025

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Первые сваи на месте возведения концертного зала в Тобольске начнут забивать весной 2025 года. Тогда же стартует работа по подготовке котлована.

Об этом в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин.

По его словам, будущий объект станет локомотивом роста, за ним потянется дальнейшее благоустройство территории.

"В настоящее время идет активная работа вместе с управлением капитального строительства и Главным управлением строительства Тюменской области. Компания "СУЭНКО" обеспечит перенос сетей", — поделился Петр Вагин.

Глава города подчеркнул, что зал планируют построить в кратчайшие сроки — в двухлетний цикл.

"Сейчас идет процесс передачи земли под строительство, разрешения возведения объекта и решение технических моментов, позволяющих отработать все максимально эффективно и быстро", — заключил он.

Общая площадь двухэтажного концертного зала, который расположится на ул. Пристанской, будет равняться 10 тыс. кв. м. Рядом планируется благоустройство фестивальной площади и набережной, где будет установлен амфитеатр, парковки, пешеходный пирс, детская игровая зона.

Напомним, проект является частью программы развития городской среды "Тобольск настоящий", реализуемой правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР.

Инна Пахомова

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# Петр Вагин , Тобольск

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