  • 1 февраля 20251.02.2025суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер западный

Тюменцы стали чаще совершать сделки с недвижимостью

Общество, 12:39 01 февраля 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,5 млн обращений в сфере земли и недвижимости поступило в тюменский Росреестр в 2024 году.

Управлением Росреестра по Тюменской области в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году осуществлена регистрация прав на 290,7 тыс. объектов недвижимости, поставлено на кадастровый учет 58,5 тыс. объектов, зарегистрировано 81,8 тыс. ипотечных сделок.

Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, сведений из ЕГРН по итогам 2024 года составил более 4,5 млн, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 48,4%, сообщает "Мегатюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:14 01.02.2025Тюменские шефы внедрили новые блюда после стажировки в Москве
12:39 01.02.2025Тюменцы стали чаще совершать сделки с недвижимостью
10:01 01.02.202516 почтовых отделений модернизировали в Тюменской области в 2024 году
09:15 01.02.2025Пряники по восстановленному рецепту начнут выпускать в Тюменской области