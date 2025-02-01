Тюменцы стали чаще совершать сделки с недвижимостью

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,5 млн обращений в сфере земли и недвижимости поступило в тюменский Росреестр в 2024 году.

Управлением Росреестра по Тюменской области в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году осуществлена регистрация прав на 290,7 тыс. объектов недвижимости, поставлено на кадастровый учет 58,5 тыс. объектов, зарегистрировано 81,8 тыс. ипотечных сделок.

Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, сведений из ЕГРН по итогам 2024 года составил более 4,5 млн, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 48,4%, сообщает "Мегатюмень".