Тюменские ученые предлагают измерять холестерин у детей на медосмотрах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Включить определение уровня холестерина в тариф ОМС при проведении медицинских осмотров у 10-летних детей и принять областную межведомственную научно-практическую программу по ранней диагностике дислипидемии у детей - предложения ученых Тюменского медицинского университета. Их обсудили на заседании Тюменской общественной организации "Академическое собрание" в День российской науки, 8 февраля.

Доклад об инновационных технологиях в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона, которые разработал и применяет Тюменский медицинский университет, сделала д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии Антонина Петрушина.

Она рассказала о работе детского Центра липидологии, который создан в Тюмени в 2023 году и стал третьим в России. С его появлением у жителей региона появилась возможность ранней комплексной диагностики, включая молекулярно-генетическое обследование. Первыми пациентами стали более 100 детей, для которых врачи центра организовали диспансеризацию и реабилитацию для нормализации показателей липидного обмена и профилактики атеросклероза.

По данным специалистов, в группе риска по преждевременному развитию сердечно-сосудистых заболеваний могут находиться около 10 % жителей Тюменской области в возрасте до 18 лет. Антонина Петрушина сообщила, что в регионе отработана маршрутизация детей и их семей с дислипидемией. Поликлиники формируют группы риска и направляют их на междисциплинарный консультативный прием в детский Центр липидологии, где пациенты получают рекомендации и наблюдаются в течение года.

"После проведения исследований мы сделали вывод, который подтверждается и международными исследованиями, что случайное обнаружение высокого холестерина в крови у ребенка неэффективно, только универсальный скрининг дает более эффективные результаты. В связи с этим в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" мы планируем и уже начали создавать систему активного раннего выявления нарушений липидного обмена в первую очередь для диагностики наследственных семейных гиперхолестеринемий, определяющих раннюю смертность, для профилактики в молодом возрасте инфарктов и инсультов", - сказала профессор.

Актуальность доклада подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. Он высоко оценил значимость работы специалистов медицинского вуза для здоровья нового поколения жителей региона.