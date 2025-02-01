  • 13 февраля 202513.02.2025четверг
  • USD94,0485
    EUR98,0119
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер западный

Электростанции и спецоборудование передал благотворительный фонд военнослужащим из Тюменской области

Общество, 16:04 13 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередную партию гуманитарной помощи тюменцам, несущим службу в 10 подразделениях на Белгородском и Курском направлениях, передали 13 февраля. В составе груза: электростанции, бензопилы, строительные инструменты. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал президент регионального фонда "Путёвка в жизнь" Олег Мисько.

Также среди востребованных вещей в зоне СВО - квадрокоптеры, средства радиоэлектронной борьбы против дронов (РЭБы), а также обогреватели, генераторы, инструменты для ремонта автомобилей, продукты. К помощи тюменцам подключаются горожане, а также некоторые предприятия региона и общественные организации.

По словам Олега Мисько, работа ведётся исключительно по заявкам военнослужащих. "Что-то ломается, выходят из строя автомобили, люди строят блиндажи и землянки. Потребности бойцов мы закрываем, работаем в этом направлении уже два с половиной года, - рассказал он. - Наши призывы доходят до попечителей. Жители помогают по мере возможности".

Президент фонда "Путёвка в жизнь" отметил также, что в настоящее время склад, где дожидается отправки собранная тюменцами гуманитарная помощь, уже переполнен. "Прошу отозваться всех, у кого есть свободные складские или подсобные помещения в городе, предоставить их в наше временное пользование, чтобы эта деятельность не останавливалась и набирала обороты", - рассказал он.

"Я ещё раз призываю всех - городские и региональные организации, потенциальных попечителей - не проходите мимо, задумайтесь о том, что ушли мобилизованные, им там необходимо создавать бытовые условия. Им нужен инструмент, им нужен обогрев. Помогает им не только государство, но и граждане", - добавил Олег Мисько.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 13.02.2025Первую тюменскую электростанцию включили в реестр памятников
16:48 13.02.2025Маскировочные сети и мишки-обереги отправили волонтёры тюменским бойцам
16:37 13.02.2025Гости из Лаоса оценили гостеприимство тоболяков
16:26 13.02.2025Юбилейные медали вручают ветеранам Викуловского района

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.