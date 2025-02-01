Электростанции и спецоборудование передал благотворительный фонд военнослужащим из Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередную партию гуманитарной помощи тюменцам, несущим службу в 10 подразделениях на Белгородском и Курском направлениях, передали 13 февраля. В составе груза: электростанции, бензопилы, строительные инструменты. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал президент регионального фонда "Путёвка в жизнь" Олег Мисько.

Также среди востребованных вещей в зоне СВО - квадрокоптеры, средства радиоэлектронной борьбы против дронов (РЭБы), а также обогреватели, генераторы, инструменты для ремонта автомобилей, продукты. К помощи тюменцам подключаются горожане, а также некоторые предприятия региона и общественные организации.

По словам Олега Мисько, работа ведётся исключительно по заявкам военнослужащих. "Что-то ломается, выходят из строя автомобили, люди строят блиндажи и землянки. Потребности бойцов мы закрываем, работаем в этом направлении уже два с половиной года, - рассказал он. - Наши призывы доходят до попечителей. Жители помогают по мере возможности".

Президент фонда "Путёвка в жизнь" отметил также, что в настоящее время склад, где дожидается отправки собранная тюменцами гуманитарная помощь, уже переполнен. "Прошу отозваться всех, у кого есть свободные складские или подсобные помещения в городе, предоставить их в наше временное пользование, чтобы эта деятельность не останавливалась и набирала обороты", - рассказал он.

"Я ещё раз призываю всех - городские и региональные организации, потенциальных попечителей - не проходите мимо, задумайтесь о том, что ушли мобилизованные, им там необходимо создавать бытовые условия. Им нужен инструмент, им нужен обогрев. Помогает им не только государство, но и граждане", - добавил Олег Мисько.

Николай Ступников