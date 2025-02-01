Чемпионат города по интеллектуальным играм пройдет в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Чемпионат Тобольска по интеллектуальным играм среди школьных команд стартует на базе лицея 16 февраля. Поучаствовать могут ребята с 5 по 11 класс.

В программе 36 вопросов в формате "Что? Где? Когда?", семь письменных заданий и "Брейн-ринг" без фальстартов по швейцарской системе для 16 команд, победивших в первой дисциплине.

Результаты этапа "Что? Где? Когда?" будут учитываться в рамках пятого этапа лиги Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьников.

Максимально допускаемое количество команд — 30, регистрация будет открыта до 15 часов 15 февраля, сообщают организаторы. Событие пройдет с 12 до 19 часов 30 минут. Участие бесплатное.

Подробности опубликованы в группе Интеллектуального движения Тюменской области во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 12+.