В Уватском районе сертификаты на улучшение жилищных условий получили 11 молодых семей
11 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий в Уватском районе. Шесть из них - многодетные жители Туртасского сельского поселения, сообщает администрация муниципального образования.
Общая сумма сертификатов составила 8 млн рублей. Деньги станут хорошей поддержкой для молодых родителей, которые планируют направить средства на строительство индивидуального жилья, погашение ипотечного займа и покупку квартир.
Отметим, господдержка оказывается по национальному проекту "Доступное и комфортное жильё – гражданам России".