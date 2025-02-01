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В Уватском районе сертификаты на улучшение жилищных условий получили 11 молодых семей

Общество, 19:18 18 февраля 2025

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

11 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий в Уватском районе. Шесть из них - многодетные жители Туртасского сельского поселения, сообщает администрация муниципального образования.

Общая сумма сертификатов составила 8 млн рублей. Деньги станут хорошей поддержкой для молодых родителей, которые планируют направить средства на строительство индивидуального жилья, погашение ипотечного займа и покупку квартир.

Отметим, господдержка оказывается по национальному проекту "Доступное и комфортное жильё – гражданам России".

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# господдержка , жилье , молодые семьи , нацпроект

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19:18 18.02.2025В Уватском районе сертификаты на улучшение жилищных условий получили 11 молодых семей

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