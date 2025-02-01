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Уникальную выставку тюменской росписи откроют в Тюмени

Общество, 21:45 18 февраля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выставка уникальных работ тюменской росписи "Вера Быкова: к юбилею мастера" откроется в Тюмени в музейном комплексе им.И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 21 февраля. Открытие приурочено к 65-летию народного мастера Союза художников России Веры Быковой, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Вера Быкова более 30 лет посвятила изучению и популяризации тюменской росписи. Выставка представит ее авторские работы, которые сочетают традиции народной росписи, оригинальные композиционные и цветовые решения. Посетители увидят расписные подносы, шкатулки, посуду, игрушки и предметы старины: прялки, сундуки, двери и мебель.

На открытии Вера Быкова проведет для гостей экскурсию и ответит на все вопросы. Начало в 16 часов, вход свободный.

Возрастное ограничение 0+.

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