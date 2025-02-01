Энергетики Тюменской области готовятся к понижению температуры воздуха

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Энергетики и предприятия ЖКХ готовятся к понижению температуры воздуха до минус 28 градусов 19 и 20 февраля. Такой прогноз на ночь дают метеорологи.

По информации регионального департамента ЖКХ, о готовности ресурсоснабжающих организаций говорили на заседании штаба. Субъектам электроэнергетики необходимо обеспечить повышенную готовность к проведению аварийно-восстановительных работ в случае нарушения электроснабжения потребителей, дополнительно проверить работоспособность резервных источников электроснабжения.

Штабом утверждена карта "слабых" мест и регламент взаимодействия предприятий электроэнергетики при возникновении инцидентов на них. Это позволяет даже при пиковых нагрузках на сети в холода минимизировать отключения.