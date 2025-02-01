Передвижную баню передали бойцам в зону СВО тюменские моржи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильную баню передали тюменские моржи военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Как рассказал исполнительный директор центра "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков, баня сделана из перевозного домика. "Она добротная, хорошая, была с нами на холодных заплывах. В любом месте поплавал, вышел и погрелся", - добавил он.

Но, по словам Андрея Агаркова, наши бойцы в зоне специальной военной операции, в бане нуждаются больше. После некоторых доработок она готова к отправке по назначению.

Он подчеркнул, что этой бане аккумулировано тепло сердец земляков: "Ребята, мы в тылу вас поддержим. Приходите домой, мы вас ждём. Победа будет за нами".

"Все спортсмены - люди с добрым сердцем. Поэтому откликаются, буквально сегодня привезли перчатки, топоры, электростанции. Это всё друзья "АквАйСпорт", те, кто понимает, что холод это тяжело", - добавил он.

Александр Лабыкин, Николай Ступников