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22 февраля - события дня

Общество, 17:53 21 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в экопарке "Затюменский" (ул. Оловянников, 18) начнется спортивный праздник "Здоровый десант". 6+

В Тюмени в 10 часов на базе тюменского областного центра самбо "Победа" (ул. Мельникайте, 75, к 5) начнется турнир, посвященный Дню защитника Отечества. 6+

В Тюмени в 10 часов на "Тюмень Каток" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдут хоккейные баталии в валенках на льду с мячом в рамках турнира "Огненная шайба".

В Тюмени в 10 часов в кадровом центре "Работа России" (ул. Республики, 204 В, корп. 3) начнется "День семьи". 6+

В Тюмени в 10 часов в спортивном комплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок губернатора Тюменской области. 6+

В Тюмени в 11 часов в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1) начнется городской турнир по шахматам среди мужчин и женщин, посвященный Дню защитника Отечества. 6+

В Тюмени в 13 часов 390 минут в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а,стр. 1) начнется лекторий "Битва на Туре 2025". 12+

В Тюмени в 15 часов в Детской библиотеке имени Лагунова (ул. Тульская, 4) начнется просмотр и обсуждение фильма "Мефодий Буслаев" (вход свободный). 6+

В Тюмени в 15 часов в сквере "Школьный" начнется концертная программа под открытым небом. 0+

В Тюмени в 18 часов в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) начнется концерт "Час мужества". 0+

Интересное в этот день:

1632 — Галилео Галилей публикует свою важнейшую работу — "Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой".

1714 — в Санкт-Петербурге основывается Аптекарский огород (теперь — Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН).

1878 — в Москве под управлением Николая Рубинштейна исполнена четвёртая симфония Петра Ильича Чайковского.

1901 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: разбилось на скалах пассажирское судно "Рио-де-Жанейро"; погибло 128 человек.

1944 — советская Красная армия освободила Кривой Рог.

1966 — запущен спутник "Космос-110" с собаками Ветерком и Угольком на борту.

1968 — на острове Ватерлоо открыта советская антарктическая станция "Беллинсгаузен".

1983 — Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра (мировой рекорд).

1997 — в Рослине, Мидлотиан, британские учёные объявили, что взрослая овца по кличке Долли была успешно клонирована.

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