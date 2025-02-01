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"Сплошная" проверка водителей на трезвость проходит в Нижнетавдинском районе

Общество, 14:15 22 февраля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нарушения правил перевозки детей, а также незаконную тонировку выявила "сплошная" проверка водителей на трезвость, проходящая на 18 км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда в Нижнетавдинском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, незаконную тонировку имели автомобили Mercedes, Dodge и Range Rover, с нарушением перевозились двое детей. Все водители были трезвые.

Нарушители привлечены к административной ответственности. В проверке принимает участие замначальника отдела Госавтоинспекции "Тюменский" и глава Тюневского сельского поселения.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , сплошные проверки

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