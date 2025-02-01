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Александр Моор вручил удостоверения бойцам СВО, присоединившимся к "Державе"

Губернатор, 14:23 23 февраля 2025

скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Удостоверений бойцам специальной военной операции, вступившим в Ассоциацию "Держава" вручил губернатор Тюменской области Александр Моор 23 февраля.

"Это большое объединение, которое наряду с фондом "Защитники Отечества" оказывает поддержку участникам специальной военной операции и помогает им вовлекаться в общественную жизнь страны. Поздравляю в этот особенный день новых участников Ассоциации "Держава" со вступлением в наши общие ряды. Вместе мы сможем многое", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Благодаря "Державе" объединят усилия общественных объединений и укрепят сотрудничество, взаимопомощь участников СВО, помогут им в вопросах социального и медицинского обслуживания, трудоустройства, профессиональной переподготовки.

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