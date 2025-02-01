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25 февраля - события дня

Общество, 17:54 24 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется защита программ участников конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям".

В Тюмени в 11 часов в 521 каб. Тюменской областной думы начнется заседание регионального общественного совета федерального проекта "Предпринимательство".

В 19 часов в областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) в Тюмени начнется лекторий от Тюменской школы мозаики.

В 13 часов в Тюменском районе начнется областной конкурс "Семья в теме".

Интересное в этот день:

1831 — состоялось сражение при Грохове между русской армией и польскими повстанцами (в рамках подавления польского восстания 1830 года)

1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт.

1956 - В ходе XX съезда КПСС Н.С. Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина.

1964 - В Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провёл первое в СССР успешное коронарное шунтирование человеку на работающем сердце.

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