25 февраля - события дня
В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется защита программ участников конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям".
В Тюмени в 11 часов в 521 каб. Тюменской областной думы начнется заседание регионального общественного совета федерального проекта "Предпринимательство".
В 19 часов в областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) в Тюмени начнется лекторий от Тюменской школы мозаики.
В 13 часов в Тюменском районе начнется областной конкурс "Семья в теме".
Интересное в этот день:
1831 — состоялось сражение при Грохове между русской армией и польскими повстанцами (в рамках подавления польского восстания 1830 года)
1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер Кольт.
1956 - В ходе XX съезда КПСС Н.С. Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина.
1964 - В Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провёл первое в СССР успешное коронарное шунтирование человеку на работающем сердце.