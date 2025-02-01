Тюменцы вышли в полуфинал высшей юниор-лиги КВН

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Команда КВН "Тюменское время" выступят в полуфинале высшей юниор-лиги Екатеринбурга. Ребятам предстоит сыграть с сильными соперниками из Камышлова и Екатеринбурга, пишет департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Ребята представляют детско-юношеский центр "Авангард". В состав команды входят ученики тюменских школ: № 7, 37, 67, 69, гимназий № 16, 83 и лицея № 81.

Напомним, ранее тюменцы успешно показали себя в четвертьфинале. Выступление команды включало три этапа: приветствие, где участники представили себя и свою концепцию, ситуация — импровизационный конкурс, проверяющий реакцию и остроумие участников, и музыкальное домашнее задание.