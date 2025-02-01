26 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени начнется работа горячей линии Роспотребнадзора по вопросам и защите прав потребителей в сфере оказания ветеринарных услуг.

В Тюмени в 10 часов в главном корпусе ТюмГУ (ул. Республики, 9) начнется стратегическая сессия "Система программного управления Межуниверситетского кампуса Тюмени" и расширенного заседания Совета при губернаторе Тюменской области по вопросам высшего образования и науки.

В Тюмени в 10 часов в колледже цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45) начнется открытие регионального отборочного этапа Международного чемпионата по робототехнике "Сахалин 6.0".

В Тюмени в 13 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется Всероссийский проект "Русские чтения".

В Тюмени в 13 часов 30 минут на базе школы № 94/2 (проезд Тихий, 1) начнутся соревнования по городошному спорту в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюмени.

В Тюмени в 16 часов в клубе детского творчества им.А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1) начнется игровая программа "Масленица".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30) начнется игровая программа "Масленица".

Интересное в этот день:

1712 – указом Петра I основан тульский оружейный завод.

1829 – родился Леви Штраус, создатель джинсов. Первоначально придуманные им штаны были всего лишь рабочей одеждой золотоискателей и пастухов.

1990 – начался вывод советских войск из Чехословакии.

1994 – амнистированы и отпущены на свободу лидеры октябрьского путча 1993 году.