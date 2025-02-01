27 февраля - события дня
В Тюмени в 9 часов в зале Ученого совета Тюменского медицинского университета (ул. Одесская, 54) начнется знакомство студентов с группой компаний "МедИнвестГрупп" (г. Москва).
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется 14 заседание думы VIII созыва.
В Тюмени в 10 часов на лыжной базе спортивной школы № 2 (ул. Барнаульская, 17/2) начнутся соревнования по лыжным гонкам.
В Тюмени в 10 часов 45 минут в третьем корпусе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2 корп. 3) начнется региональный тур V сезона Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход".
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.
В Тюмени в 12 часов начнется онлайн-семинар, посвященный конкурсу "Золотой Меркурий".
В Тюмени в 13 часов в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется единый день консультаций для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций.
В Тюмени в 17 часов 30 минут в детско-юношеском центре "Фортуна" (ул. Белинского, 12) начнется игровая программа "Эх, Масленица".
В Тобольске в 13 часов в Доме культуры "Синтез" (6-й микрорайон, 52) начнется всероссийский проект "Русские чтения".
В п. Московский Тюменского района начнется торжественная церемония вручения сертификатов на приобретение или строительство жилья.
В Тюменской области стартует конкурс среди СОНКО на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры.
Интересное в этот день:
425 — основан университет в Константинополе.
1781 — Екатерина II издаёт указ о создании в Санкт-Петербурге "городских школ", первых публичных школ в Российской империи.
1879 — получен искусственный подсластитель сахарин.
1882 — в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.
1883 — запатентован автомат для скручивания сигар.
1932 — Джеймс Чедвик открыл нейтрон.
1965 — первый полёт транспортного самолёта Ан-22 ("Антей").
2010 — мощное землетрясение в Чили; погибло более 800 человек.