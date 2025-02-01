27 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в зале Ученого совета Тюменского медицинского университета (ул. Одесская, 54) начнется знакомство студентов с группой компаний "МедИнвестГрупп" (г. Москва).

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется 14 заседание думы VIII созыва.

В Тюмени в 10 часов на лыжной базе спортивной школы № 2 (ул. Барнаульская, 17/2) начнутся соревнования по лыжным гонкам.

В Тюмени в 10 часов 45 минут в третьем корпусе ГАУ Северного Зауралья (​ул. Рощинское шоссе, 2 корп. 3) начнется региональный тур V сезона Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 12 часов начнется онлайн-семинар, посвященный конкурсу "Золотой Меркурий".

В Тюмени в 13 часов в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется единый день консультаций для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в детско-юношеском центре "Фортуна" (ул. Белинского, 12) начнется игровая программа "Эх, Масленица".

В Тобольске в 13 часов в Доме культуры "Синтез" (6-й микрорайон, 52) начнется всероссийский проект "Русские чтения".

В п. Московский Тюменского района начнется торжественная церемония вручения сертификатов на приобретение или строительство жилья.

В Тюменской области стартует конкурс среди СОНКО на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры.

Интересное в этот день:

425 — основан университет в Константинополе.

1781 — Екатерина II издаёт указ о создании в Санкт-Петербурге "городских школ", первых публичных школ в Российской империи.

1879 — получен искусственный подсластитель сахарин.

1882 — в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.

1883 — запатентован автомат для скручивания сигар.

1932 — Джеймс Чедвик открыл нейтрон.

1965 — первый полёт транспортного самолёта Ан-22 ("Антей").

2010 — мощное землетрясение в Чили; погибло более 800 человек.