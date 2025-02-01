  • 28 февраля 202528.02.2025пятница
  • USD87,6967
    EUR92,0362
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер юго-западный

1 марта - события дня

Общество, 17:49 28 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в концертном зале ТГИК (ул. Республики, 2) начнется III Всероссийский открытый творческий фестиваль национальных культур "Культурный код". 0+

В Тюмени в 10 часов на корте спортивной школы "Рубин" (ул. Мурманская, 31/1) начнутся соревнования в рамках спартакиады среди дворовых команд и органов территориального общественного самоуправления. 6+

В Тюмени в 11 часов на ул. Дзержинского начнется празднование Масленицы. 0+

В Тюмени в 11 часов в спортивной школе "Ладья" (ул.Червишевский тракт, 72а/1) начнется турнир по шахматам. 12+

В Тюмени в 12 часов в филиале фонда "Защитники Отечества" (ул. Приисковый, 12) начнутся лекции и мастер-классы для ветеранов СВО и их семей. 4+

В Тюмени в 12 часов в детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) начнутся народные гуляния "Масленица-Затейница". 0+

В Тюмени в 12 часов в детско-юношеском центре "Фортуна" (ул. Белинского, 12) начнется праздничная программа "Весна, цветы и комплименты". 0+

В Тюмени в 16 часов 30 минут в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36/3) начнется весенний квартирник "Время молодых: 8 Марта". 6+

В Тюмени в Тюменском медицинском университете (ул. Одесская, 54) продолжается региональный этап Уральского федерального округа XXXIII Московской международной студенческой олимпиады по хирургии им. академика М.И. Перельмана. 16+

В Тобольске в 10 часов на стадионе "Тобол" ( пер. Рощинский, 69, ст 1) начнется "Лыжня СИБУРа". 0+

В Ялуторовске в 11 часов на Сретенской площади начнет работу туристско-информационный центр Москвы. 0+

Интересное в этот день:

1325 — Москва стала церковным центром Руси.

1555 — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1700 — Пётр I учредил Провиантский приказ, положивший начало созданию службы тыла в регулярной русской армии.

1762 — российский император Пётр III издал "Манифест о вольности дворянства", освободивший дворян от обязательной госслужбы.

1869 — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1896 — итальянский экспедиционный корпус разгромлен эфиопской армией в битве при Адуа.

1912 — в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолёта (высота 460 м).

1920 — образована Бурятская АССР.

1930 — основан Московский авиационный институт.

1966 — советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.

1984 — начались регулярные рейсы скоростного электропоезда ЭР200 по маршруту Москва — Ленинград.

1993 — день создания специального отряда быстрого реагирования (СОБР) УБОП.

1996 — образован космодром Минобороны РФ "Свободный".

2001 — Россией введён полномасштабный визовый режим между с Грузией.

2011 — в России вступил в силу закон "О полиции".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 28.02.2025Фестиваль камерной музыки продлится в Тюмени до 4 марта
19:32 28.02.202510 студентов ТюмГУ победили в конкурсе фонда Потанина
19:17 28.02.2025В Тюмени открыли первый фестиваль камерной музыки имени Ары Богданяна
18:46 28.02.2025В Заболотье Тобольского района завезли 600 тонн топлива для дизельных электростанций

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора