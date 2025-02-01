1 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов в концертном зале ТГИК (ул. Республики, 2) начнется III Всероссийский открытый творческий фестиваль национальных культур "Культурный код". 0+
В Тюмени в 10 часов на корте спортивной школы "Рубин" (ул. Мурманская, 31/1) начнутся соревнования в рамках спартакиады среди дворовых команд и органов территориального общественного самоуправления. 6+
В Тюмени в 11 часов на ул. Дзержинского начнется празднование Масленицы. 0+
В Тюмени в 11 часов в спортивной школе "Ладья" (ул.Червишевский тракт, 72а/1) начнется турнир по шахматам. 12+
В Тюмени в 12 часов в филиале фонда "Защитники Отечества" (ул. Приисковый, 12) начнутся лекции и мастер-классы для ветеранов СВО и их семей. 4+
В Тюмени в 12 часов в детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) начнутся народные гуляния "Масленица-Затейница". 0+
В Тюмени в 12 часов в детско-юношеском центре "Фортуна" (ул. Белинского, 12) начнется праздничная программа "Весна, цветы и комплименты". 0+
В Тюмени в 16 часов 30 минут в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36/3) начнется весенний квартирник "Время молодых: 8 Марта". 6+
В Тюмени в Тюменском медицинском университете (ул. Одесская, 54) продолжается региональный этап Уральского федерального округа XXXIII Московской международной студенческой олимпиады по хирургии им. академика М.И. Перельмана. 16+
В Тобольске в 10 часов на стадионе "Тобол" ( пер. Рощинский, 69, ст 1) начнется "Лыжня СИБУРа". 0+
В Ялуторовске в 11 часов на Сретенской площади начнет работу туристско-информационный центр Москвы. 0+
Интересное в этот день:
1325 — Москва стала церковным центром Руси.
1555 — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.
1700 — Пётр I учредил Провиантский приказ, положивший начало созданию службы тыла в регулярной русской армии.
1762 — российский император Пётр III издал "Манифест о вольности дворянства", освободивший дворян от обязательной госслужбы.
1869 — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.
1896 — итальянский экспедиционный корпус разгромлен эфиопской армией в битве при Адуа.
1912 — в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолёта (высота 460 м).
1920 — образована Бурятская АССР.
1930 — основан Московский авиационный институт.
1966 — советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.
1984 — начались регулярные рейсы скоростного электропоезда ЭР200 по маршруту Москва — Ленинград.
1993 — день создания специального отряда быстрого реагирования (СОБР) УБОП.
1996 — образован космодром Минобороны РФ "Свободный".
2001 — Россией введён полномасштабный визовый режим между с Грузией.
2011 — в России вступил в силу закон "О полиции".