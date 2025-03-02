Победители и призеры олимпиад получат до 10 баллов при поступлении в тюменские вузы
Победители и призеры олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, участники профильных форумов смогут получить до 10 баллов в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вузы Тюмени.
Сколько баллов начислят вузы Тюмени участникам олимпиад, конкурсов, форумов, сообщает "Вслух.ру".
Тюменский государственный университет – от 3 до 10 баллов;
Тюменский индустриальный университет – от 3 до 10 баллов;
Государственный аграрный университет Северного Зауралья – 10 баллов;
Тюменский государственный медицинский университет – до 7 или 10 баллов;
ТВВИКУ имени маршала инженерный войск А. И. Прошлякова - 5 или 7 баллов;
Тюменский государственный институт культуры – от 3 до 10 баллов.
Список олимпиад и конкурсов в каждом вузе устанавливается самостоятельно, рекомендуем изучить информацию на официальных сайтах или в приемных комиссиях.
В качестве индивидуальных достижений абитуриенты могут суммарно получить до 10 баллов к результатам ЕГЭ и внутренних конкурсов.
В помощь абитуриентам официальный сайт единого контакт-центра "Прием в вуз" https://priemvuz.ru/, горячая линия 8-800-301-44-55.