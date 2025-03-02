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Победители и призеры олимпиад получат до 10 баллов при поступлении в тюменские вузы

Общество, 09:49 02 марта 2025

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победители и призеры олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, участники профильных форумов смогут получить до 10 баллов в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вузы Тюмени.

Сколько баллов начислят вузы Тюмени участникам олимпиад, конкурсов, форумов, сообщает "Вслух.ру".

Тюменский государственный университет – от 3 до 10 баллов;

Тюменский индустриальный университет – от 3 до 10 баллов;

Государственный аграрный университет Северного Зауралья – 10 баллов;

Тюменский государственный медицинский университет – до 7 или 10 баллов;

ТВВИКУ имени маршала инженерный войск А. И. Прошлякова - 5 или 7 баллов;

Тюменский государственный институт культуры – от 3 до 10 баллов.

Список олимпиад и конкурсов в каждом вузе устанавливается самостоятельно, рекомендуем изучить информацию на официальных сайтах или в приемных комиссиях.

В качестве индивидуальных достижений абитуриенты могут суммарно получить до 10 баллов к результатам ЕГЭ и внутренних конкурсов.

В помощь абитуриентам официальный сайт единого контакт-центра "Прием в вуз" https://priemvuz.ru/, горячая линия 8-800-301-44-55.

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